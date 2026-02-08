Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Türkiye’yi bekleyen üç temel soruna işaret ettiğini belirterek, bunları ekonomi, iç politika ve bölge siyaseti başlıkları altında değerlendirdi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen “Türkiye Nereye Gidiyor? Ekonomi, Emekçiler ve Geleceğimiz” başlıklı panelde konuşan Bayhan, Türkiye’nin emek ve demokrasi güçlerini ekonomide, iç politikada ve dış politikada önemli gelişmelerin beklediğini kaydetti. Bu 3 güncel bekaya karşı işçilerin, emekçilerin, aydınların, yurtseverlerin uyanık olması gerektiğini belirten Bayhan, “Ülkenin bütün yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bir avuç sermayedara peşkeş çekiliyor. İşçilerin emeği ucuza sömürülürken, ülkenin tüm zenginlikleri ve kaynakları uluslararası tekellerin çıkarına kullanılıyor. Bir ülkede emek gücü ne kadar ucuzsa o ülkede her türlü çürüme olur” dedi.

İkinci konunun ise iç politika olduğunu belirten Bayhan, “Saray iktidarı sürekli ‘güçlü iç cephe’ çağrısında bulunuyor. Tek adam rejimi asla eleştirilmesin, sürekli desteklensin isteniyor. Burjuva hukuk sisteminde bulunan en basit kurallar bile şu anda işletilmiyor. Tamamen keyfiyete dayalı bir sisteme tüm emekçilerin tabi olması isteniyor. Sendika hakkı yok, basın özgürlüğü yok, muhalefet yok, en küçük demokratik hak talebi yok. AİHM kararlarına uyma yok” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki emek ve demokrasi güçlerini bekleyen üçüncü beka sorununun ise dış politika siyaseti olduğunu kaydeden Bayhan, “Bunun şu andaki yeni adı ise ‘yeni-osmanlıcılık’ olarak piyasaya sürülüyor. Türkiye’nin bölgesinde büyüdüğü propagandası yapılıyor. Peki, büyüyen Türkiye’de kim büyüyor, kim küçülüyor? Türkiye büyüyor ama halkı yoksullaşıyor.

Türkiye’nin emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçleri bu üç önemli soruna karşı birlikte hareket etmeli ve mücadele etmelidir. 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonun ardından ortaya konulan halk tepki buna çok güzel bir örnektir” şeklinde konuştu.

