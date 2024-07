TYT ÇORUM BİRİNCİSİ EŞİT AĞIRLIK ÇORUM BİRİNCİSİ TÜRKİYE ON ÜÇÜNCÜSÜ

2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Özel Çorum Bilgi Koleji öğrencisi Zeynep Efe, Eşit Ağırlık’ta Türkiye 13’ncüsü ve TYT’de Türkiye 68’ncisi olmayı başararak hem okuluna hem de ailesine büyük bir gurur yaşattı. YKS Eşit Ağırlık Türkiye 13’ncüsü Zeynep Efe, Çorum’da şimdiye kadar alınan en iyi dereceyi elde etmeyi başardı.

Özel Çorum Bilgi Koleji Kurucusu Erkan Çifçi, Diş Hekimi Arzu Efe ile emekli İngilizce Öğretmeni Serdar Efe’nin kızı olan Zeynep Efe’nin, 2024 yılı YKS’de büyük bir başarıya imza atarak Türkiye derecelerinin yanısıra 4 alanda da Çorum birinciliğini elde ettiğini dile getirdi.

2020 yılı YKS’de TYT’de Türkiye birincisi çıkardıklarını hatırlatan Erkan Çifçi, 4 yıldır öğrencileri olan Zeynep Efe’nin Eşit Ağırlık’ta Türkiye 13’ncüsü olarak büyük bir başarıya imza attığını, okuldaki eğitim hayatında hem sosyal anlamda hem de akademik anlamda her zaman kendilerini onurlandıran ve gururlandıran bir öğrenci olduğunu, 4 yıl boyunca başka bir yardım almadan okulunda düzenli bir şekilde çalışarak bu başarıyı elde etmesinin kendilerini gururlandırdığını açıkladı.

Başarının tesadüf olmadığını dile getiren Çifçi; Zeynep Efe’nin 9.sınıftan beri okullarında eğitim gördüğünü, akademik başarısı ve kişiliği ile örnek bir öğrenci olan Zeynep Efe başta olmak üzere ailesi ve eğitimine katkı sağlayan öğretmenlerini de tebrik ederek bundan sonraki hayatında da başarılarının devamını diledi.

“ÇOCUKLARINIZA SORUMLULUK VERİN”

Özel Bilgi Koleji’ne katkıları için teşekkür eden emekli eğitimci Serdar Efe ile Diş Hekimi Arzu Efe de kızlarının sağladığı başarıdan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler. Efe çifti ailelere de “Çocuklarınızı sıkmadan, baskı yapmadan, sorumluluk vererek ve her zaman yanlarında olduğunuzu gösterirseniz başarı gelir. Onların ortaokul ve lise hayatlarından güzel anılarla ayrılmaları gelecekleri için de önemli” tavsiyesinde bulundu.

TERCİHİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ

23 Nisan Ortaokulu’nu bitirdikten sonra katıldığı Lise Giriş Sınavı’nda da Çorum’da ilk yüzde 1’lik dilimde yer alan başarılı öğrenci Zeynep Efe de başarısının tesadüf olmadığını, 4 yıl boyunca düzenli çalıştığını söyledi. Hedefini yüksek tuttuğunu ancak Türkiye 13’ncülüğü ve Çorum birincilikleri gibi bir hedefi olmadığını belirten Zeynep Efe Koç Üniversitesi’nde Ekonomi ve İşletme bölümlerinden birini okumak istediğini de kaydetti.

YKS HAZIRLIK SÜRECİNDE OKULUM DIŞINDA HERHANGİ BİR DESTEK ALMADIM

Yaşadığı sevinci dile getirerek 4 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da akademik alanda başarıyı yakalayarak mutlu, kaliteli ve güzel bir yaşam hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini de anlatan Zeynep Efe, kendisinin okul harici özel bir kursa gitmediğini, özel ders almadığını açıkladı. Efe önümüzdeki yıllarda sınavlara katılacak arkadaşlarına da okullarında düzenli olarak çalışmaları, okul harici sosyal etkinliklere de katılmalarının eğitim hayatlarında katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.