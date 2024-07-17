YKS’ de ilk üç ile Çorum eğitim zirvesinde Değişim rüzgarı esti. 
Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kişinin katıldığı yükseköğretim kurumları sınav sonuçlarına göre sayısal alanda ilk 3’e imza atan Değişim Eğitim Kurumları eğitim alanında Çorum’da zirvenin sahibi oldu.

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Açıklanan sonuçlara göre kurum öğrencilerinden Elif Sude Akyul sayısal alanda Türkiye 394.’sü Çorum Birincisi, Mustafa Can Kurtoğlu Türkiye 1035.’si Çorum ikincisi ve Elif Rümeysa Atılgan Türkiye 1222.’si Çorum üçüncüsü oldu.
Özel Değişim Eğitim Kurumları 1. 2. ve 3. olan başarılı öğrencileri için kurumda sürpriz bir karşılama yaparak, Çorum’u gururlandıran şampiyonlarını plaket, çiçek vealtın takarak onurlandırdı.
Kurumdan yapılan açıklamada, “Çorum’un ismini ulusala taşıyan evlatlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK