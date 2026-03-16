Çorum Sancaktar Esnafı, her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Esnafın katkıları ve Osmanlı Kuyumculuk Sahibi Rıdvan Dağlı'nın da organizasyonuyla gerçekleşen iftar yemeğine yoğun katılım oldu.

Bahçeli Döner'de düzenlenen iftar yemeğini, önceki dönemlerde Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı olan Yusuf Turan bizzat hazırladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Osmanlı Kuyumculuk Sahibi Rıdvan Dağlı yaptı.

Onbir Ay'ın Sultanı Ramazan ayında birlik ve beraberlik mesajı veren Rıdvan Dağlı, her yıl düzenli bir şekilde bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bu tür programlarda dargınlıkların ve küskünlüklerin son bulmasını arzuladıklarını ifade eden Rıdvan Dağlı, Arkadaşlık ve dostluk bağlarının daha da güçlendiğinin altını çizdi.

Dağlı, emeği geçenlere teşekkür ederken, mübarek Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını diledi.