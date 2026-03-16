Yerkürede yaşayan tam 1 milyon 328 bin Çorumlu’nun, Çorumspor’un kurulduğu ve profesyonel futbol liglerine katıldığı 1967 yılından beri en büyük hayali, -bugünkü adıyla- Süper Lig.

Arca Çorum FK, bu sezon, bu hayali gerçekleştirmeye çok yaklaştı. Bolu’daki zorlu deplasman galibiyetinden sonra, bugün Esenler Erokspor ile Çorum’da oynayacağı karşılaşma, “sezonun maçı”. Zira, 6 puanlık bu maçı kazandığı takdirde, hedefe giden yolda önü biraz daha açılmış olacak.

Kırmızı-Siyahlı takımda mücadele hırsının ve kazanma arzusunın tavan yaptığı, Bolu deplasmanında açıkça görüldü. Geriye, kendi sahasında, kendi seyircisi önünde ihtiyaç duyduğu güçlü “moral motivasyon” kalıyor.