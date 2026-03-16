Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Independent'a yaptığı açıklamada, modern altın rafinerilerinin, artık yalnızca külçe üretmediğini, aynı zamanda finansal sistemin güvenilirliğini ve uluslararası standartları koruyan stratejik kurumlar haline geldiğini söyledi.

Independent, Ahlatcı Metal Rafineri’nin, küresel altın piyasasındaki dönüşümün önemli aktörlerinden biri olarak öne çıktığını, en ileri teknolojiyi içeren tesisin, düşük emisyonlu tasarımıyla dikkat çektiğini, uluslararası finansal sistemin güvenilirliğini destekleyen bir altyapı sunmayı hedeflediğini vurgularken, Ahmet Emin Ahlatcı da, altın rafinerilerinin artan rolünü şu ifadelerle anlattı:

*** “Günümüzde altın rafinasyonu yalnızca külçe üretmekten ibaret değil; aynı zamanda finansal sistemin dürüstlüğünü korumakla ilgilidir. Yaptırımların ve çatışmaların yaşandığı bir dünyada rafineriler, endüstriyel kurumlar oldukları kadar güçlü birer uyum yapısı da kurmak zorundadır.”

“Uluslararası standartların belirlenmesinde önemli rol oynayan Londra merkezli sistemlerle uyumlu altyapılar kurmak, küresel ticarette güvenilirlik açısından kritik önem taşıyor.”