Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ise göreve geldiklerinden bugüne kadar yaptıkları icraatları anlatarak, belediye personelinin sevgi, saygı ile birbirlerine kenetlenmelerini sağladıklarını ifade etti.

Daha sonra OSB’nin son durumu hakkında bilgi veren Dere, bugüne kadar Organize Sanayi Bölgesi’ne 1 milyar dolar yatırım yapıldığını, OSB’ne 8500 dönüm daha arazi tahsis edilme çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Başkan Muhsin Dere, “Sungurlu ve Çorum Savunma Sanayi’nde ülkemizin parlayan yıldızı olacak. İlçemiz ve bölgemizin neye ihtiyacı varsa gidermek için gayret ediyoruz. Seçim öncesinde ne söz verdiysek hepsini Allah’ın İzni ve halkımızın desteği ile yerine getireceğiz. Huzur ve barış şehri olan ilçemizi uluslararası platformlarda şehrimizin adını duyuracağız” dedi.

TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli’nin tren yolunu sorması üzerine Delice Sungurlu ve Çorum’u Samsun’a bağlama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Dere, sanayinin, tarımın, ticaretin ve turizmin gelişmesi için alternatif ulaşım modellerinin zorunlu olduğunu belirtti.

Başkan Muhsin Dere ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜRKAV yönetimine teşekkür etti.

TÜRKAV Yönetimi daha sonra Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaraç ve Mehmet Yetik’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.