Özel İdare’den yapılan açıklamada yeni sezonda yapılacak tüm hizmet çalışmalarında kaza, bela, hastalık vb. gibi musibetlerin olmaması için kurban kesimi yapıldığı belirtildi.

Özel İdare bahçesinde yapılan kurban kesimine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Genel Sekreter Yardımcıları Necat Yazıcı, Mustafa Algül ile birim müdürleri ve personel katıldı.

Dualar eşliğinde kesilen kurbanın ardından kısa bir konuşma yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, “Kurban kesimimiz hayırlar getirsin. Allah, kaza, bela ve tüm musibetlerden bizleri korusun. Tüm çalışma arkadaşlarımıza kazasız, belasız, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi