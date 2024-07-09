Beraberindeki partililerle birlikte Sungurlu ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sungurlu Belediyesi, Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi Odası'na gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Yörüklü Köyü'ne geçti. Köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet eden Tahtasız, onların dilek ve isteklerini dinledi.

Ziyareti sırasında Yörüklü Köyü'nün 22 yıldır AKP iktidarına oy verdiğini ancak hak ettiği hizmeti alamadığını belirten Tahtasız, “750 yıllık Ergülü Baba Türbesi'nin içler acısı halini görüntüledik. Rabbimin bu milleti bu zulümden kurtarması ve ülkemizin hak ettiği yönetime kavuşması için dua ettik" ifadelerini kullandı.

Tahtasız, köyde bulunan Yörüklü Köyü Camii'nin açılışını önceki dönem Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin yaptığını hatırlatarak, "Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 750 yıllık olan Ergülü Baba Camisi ve Türbesi'nin çevre düzenlemesini yapacaktı. Fakat şu anda bu tarihi camimiz kaderi ile baş başa bırakılmış. Her taraf ot bürümüş. Caminin elektriği de kesik" dedi.

Tarihi yerlerin korunması konusunda yetkililere seslenen Tahtasız, “Buradan özellikle Kültür ve Turizm Bakanı'na sesleniyorum. Burası tarihi bir yer. Bu tarihe sahip çıkmazsak buralar yok olup gidecek. Sayın Valimizi ve Çorum Belediye Başkanı'nı göreve davet ediyorum” şeklinde konuştu.