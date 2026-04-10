Törene, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, emniyet müdür yardımcıları ve polisler katıldı. Emniyet Müdürü Pehlivan'ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın şan ve şeref dolu tarihiyle çağdaş, günümüz teknolojisine uygun imkânlarıyla emniyet ve huzurun sağlanmasında asayişin korunmasında, devletin bekası, bölünmez bütünlüğünün korunmasında önemli bir yer aldığını vurgulayan İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, “Zaman mefhumu gözetmeksizin görevimizi gece, gündüz yerine getirmekteyiz” dedi.

Polisin adalete dayalı korkulan değil, güvenilen bir güç olduğunu kaydeden Pehlivan, “Polisimiz bu ağır sorumluluğun da idraki içindedir. Bu anlamlı günde görevi sırasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyor, programımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm değerli konuklarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Kuruluşumuzun 181 yılında mesai gözetmeksizin günün 24 saatinde her türlü şartta özveriyle çalışan meslektaşlarım, polis gününüz kutlu olsun. Sizlere ve ailelerinize sağlık, sıhhat ve esenlik dolu bir ömür diliyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.