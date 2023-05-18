Karadaş ve Başaranhıncal tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Cumhuriyeti için dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak basması ile başlayan ve işgal güçlerine karşı, milletimizin de azim ve kararlılığı ile zafere ulaşan Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç günü olarak tarihimizde büyük bir öneme sahiptir. Atamızın gençlere armağan ettiği bu zaferin 104. yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

‘Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri hepimiz için rehber olmalıdır. Biz de umudumuzun gençlerde olduğunu biliyor ve Türk gençliğine sonuna kadar güveniyoruz.

Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bütün şehitlerimizi minnetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve tek mirasçısı olan geçmişin deneyimlerini kılavuz alan, geleceğe ilim ve bilimle bakan yarınlarımızın güvencesi tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.” (Haber Merkezi)