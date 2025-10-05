Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi, 8. Olağan Genel Kurul sürecinin 18 Ekim'de yapılacak delege seçimleriyle başlayacağını ve Şube Genel Kurulu'nun 22 Kasım'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın yaptığı açıklamada, bugüne kadar tüm kongre süreçlerini bir “demokrasi şöleni” havasında gerçekleştiren sendikanın, bu dönemde de dostlarını sevindiren bir seçim süreci yürüteceğini belirtti.

Gerek delege seçimlerinde gerekse şube genel kurulunda aday olacak tüm üyelere şimdiden başarılar dileyen Aydın yaptığı açıklamada delege adayı olmak isteyen üyelerin başvurularını 6-8 Ekim tarihleri arasında yazılı dilekçe ile yapmaları gerektiğini, başvuruların en geç 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Çorum Şube Başkanlığı'na ve ilçelerde ise İlçe Temsilciliklerine yapılması gerektiğini kaydetti.

Aydın açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Eğitim çalışanlarının gerçek temsilcisi, hak mücadelesinin amiral gemisi, Türkiye’nin sendikası Türk Eğitim-Sen’in 8. olağan genel kurul süreci 18 Ekim 2025 tarihinde ilimizde yapılacak şube delege seçimleriyle başlıyor. Şube delege seçimlerinin tamamlanmasının akabinde de 22 Kasım 2025 tarihinde Şube Genel Kurulumuz gerçekleştirilecektir.

Seçim sürecinde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili takvim, şube yönetim kurulumuz tarafından belirlenerek üyelerimize duyurulacaktır. Bugüne kadar tüm kongre süreçlerini bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştiren ve bu vasıflarıyla da takdir ve övgüyle anılan sendikamız, bu dönemde de dostlarını sevindiren ve gururlandıran bir seçim sürecini yürütecektir.

Türk Eğitim-Sen’in her bir üyesi donanımı, meslek aşkı ve sendikal hassasiyetiyle eğitim çalışanlarının temsil sorumluluğunu ifa edebilecek niteliklere haizdir. Bu itibarla gerek delege seçimlerinde ve gerekse şube genel kurulunda aday olacak her bir yol arkadaşımızı şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Türkiye’mizin en büyük, en etkin ve en itibarlı sendikası ve milli sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim-Sen Türk memur sendikacılığının kutup yıldızı olarak ışık olmaya devam edecektir. Bu vesileyle cesaret ve gücümüzün asıl kaynağı olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum”

