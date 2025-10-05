Millî Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ iş birliğinde yürütülen “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” projesi kapsamında, okullarda temizlik ve hijyen konusunda farkındalık geliştirmek için öğretmen ve öğrencilerin katılabileceği bir yarışma düzenleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük önemli bir işbirliğine imza attı. “Dünya Temizlik Günü” kapsamında imzalanan protokol kapsamında “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” projesi hayata geçirildi.

Bu proje çerçevesinde ülke genelindeki tüm resmî okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla temizlik ve hijyen temalı sosyal sorumluluk kampanyalarına dayalı bir yarışma düzenlenecek. Yarışma tüm eğitim kademelerinde gerçekleştirilecek olup köy okulları ayrı bir kategoride değerlendirilecek.

Yarışma; Bakanlığın “Yeşil Vatan: Benim Okulum Geleceğe Çare” vizyonu doğrultusunda, öğrencilerde çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmayı hedefliyor.

Kampanyalar öğretmenlerin liderliğinde 5 öğrenciden oluşan ekiplerle hazırlanacak; okul, ilçe, il ve Türkiye geneli olmak üzere dört aşamalı bir değerlendirme süreci işletilecek. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2025 olarak belirlenen yarışmada, dereceye giren proje ekipleri ödüllendirilecek.

Yarışmayla, okulların akademik eğitimin yanı sıra çevresel ve toplumsal katkı sunan merkezler hâline gelmesi amaçlanıyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ