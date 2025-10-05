İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda yapılan etkinliklerde öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte okul bahçelerinden başlayarak çevrelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkinlikle “Yeşil Vatan hepimizin emanetidir” mesajının verildiği belirtildi. Açıklamada, temizliğe en yakın çevreden başlamanın önemine dikkat çekilerek, “Bugün atacağımız küçük bir adım, yarın bırakacağımız en değerli miras olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, okullarda yapılan etkinliklerle öğrencilere çevre bilincinin oluşturulduğu ve okullarda yapılan etkinliklerle öğrencilere çevre bilincinin oluşturulduğu belirtildi.

Atılan küçük adımların yarınlara bırakılabilecek en değerli miras olacağının belirtildiği açıklamada, okul bahçesinden başlayarak çevre temizliği ile vatanın hep birlikte korunabileceğini kaydedildi.

