Geçtiğimiz haftalarda Türk Mutfağı’nın ünlü gurmelerinden Adnan Şahin’i misafir eden Çorum bu kez de Türk halk Müziği’nin güçlü seslerinden olan ve TRT ekranlarında yaptığı yemek programıyla adından söz ettiren Turgay Başyayla’nın durağı oldu.

Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde çekimleri gerçekleştirilen "Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye" programıyla kentin eşsiz lezzetlerinden coğrafi işaretli yöresel yemekleri ekranlara taşınacak. 7 Aralık cumartesi günü yayınlanacak olan programda Turgay Başyayla Çorum’a özgü yemekleri ve yapılışlarını ekranlara getirecek.

“ÇORUM’DA ÖRNEK BİR

BELEDİYECİLİK VAR”

Çorum’un kendisinde çok ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Turgay Başyayla, Çorum’dan övgü ile söz etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın “Aşkla çalışan yorulmaz” sözünü programında da sık sık dile getiren Başyayla “Çorum'umuzun gelenek ve göreneklerini, mutfak kültürünü, tarihi eserlerini, tarımını; Çorum’a dair güzel olan ne varsa programımız için anlattık. Uzun bir vakit sonra bizler Çorum’a geldik ve çok şaşırdık, açıkçası çok mutlu olduk. Örnek bir belediyecilik var, bu güzel ilimizde, nadide ilimizde. Tabii köklü kültürüyle göz kamaştırıyor. Çorum'umuz belki 5000-6000 yıllık bir geçmişe sahip. Hititlerden bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Farklı kültürlerin gelip geçmesi bu topraklardan, kendi gelenek ve göreneklerinde, kültüründe de zenginleşmesini sağlamış” ifadelerini kullandı.

“GASTRONOMİSİ İLE

GÖZ KAMAŞTIRIYOR”

Çorum’un geleceğin gastronomi şehirlerinden biri olacağını ifade eden Turgay Başyayla “ Bugün Çorum, gastronomisiyle de göz kamaştırıyor adeta. Ben çok yürekten inanıyorum, geleceğimizin gastronomi kentlerinden biri Çorum olacak. Bu gastronomi tarımı da destekleyecek, esnafımızı da destekleyecek, şehrimize güç katacak. Kıymetli başkanım Halil İbrahim Aşgın’a çok teşekkür ediyorum. Belediyecilik sadece çevre işleriyle, fen işleriyle veya revizeyle olmuyor. Sosyal belediyecilik dediğimiz tam da Çorum’da yapılan usul, yapılan belediyecilik. Hem kent yenilenmiş altyapısıyla, parklarıyla, sosyal tesisleriyle, gençlere çok önem verilmiş, yaşlılarımıza çok değer verilmiş. Müthiş projeler yapılmış. Meydanlar güzelleşmiş, sokaklar güzelleşmiş. Hem de sosyal belediyecilik adına kültürel projeler, tarihi projeler ve örnek olabilecek nice proje hayata geçirilmiş. Ekibi çok kıymetli, çok çalışkan bir ekibi var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çekimlerimiz boyunca bizler Çorum’da çok şaşırdık, açıkçası çok mutlu olduk. İtiraf ediyorum, ben de Çankırılıyım, hemen komşu bir ildenim. Dolayısıyla Çorum’u böyle güzel görmek bizleri çok mutlu etti. Defalarca kez Çorum’da çekim yaptık. Bu çekimlerde ayrı bir mutlu olduk, gururlandık.Tüm Çorum’a, Çorum halkına, belediyemize, bu programımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizler de onların deyimiyle yaptığımız her işi Çorum’da da aşkla yaptık” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ