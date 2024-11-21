CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Gece yarısı güvenlik güçlerimizle birlikte arama yapan muhtarlarımızın can güvenliğini sağlayacak mısınız? İcra iflas dosyalarındaki, ceza dosyalarındaki artışlardan dolayı PTT görevlisi gibi çalışmak zorunda kalan muhtarlarımızın sorunlarını çözecek ve onlara personel verecek misiniz? Muhtarlarımıza yeşil pasaport verilecek mi” sorularını yöneltti.

Milletvekili Tahtasız’ın sorusunu eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu yanıtladı. Soylu, muhtarların sürekli yurt dışına çıkması gibi bir durumunun olmaması sebebi ile yeşil pasaport verilmeyeceğini dile getirdi.

Çorum Milletvekili Tahtasız, konuşmasında polisler ve Çorum’daki asayiş olaylarıyla ilgili de sorular sordu. Mehmet Tahtasız, “Polislerimizin, güvenlik güçlerimizin özlük haklarını verecek misiniz? Çalışma saatlerini 12/36 saat olarak düzenleyecek misiniz? Güvenlik güçlerimizin enflasyon karşısında eriyen maaşlarını iyileştirecek misiniz? Çorum ilimizde artan asayiş olaylarını ve uyuşturucu satışlarını önlemek için yetersiz olan bölümlere personel ataması yapacak mısınız? Vermiş olduğunuz kimlikler kalitesiz ve üzerindeki çipler düşüyor, bu sorunu çözecek misiniz” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ