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Geçtiğimiz haftalarda dönüşü olmayan kesin bir yola girdiğini sosyal medya hesabından “VAR BİZİMDE BİR HAYALİMİZ SABIR İLE BEKLEDİĞİMİZ” görüşü ile aday adaylığını ilan eden CHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz’a parti tabanından da bu yönde baskıların olduğu belirtiliyor.

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Tuncay Yılmaz, “Hakkımızda hayırlısı olsun. Partimizin takdiri ve Çorum halkının kıymetli oyları ile seçilirsem eğer şehrimize hizmetlerin en güzelini yapmaya hazırım” görüşüne yer verdi.

Bilindiği üzere mevcut AK Partili Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, yeni dönem için tekrar göreve talip olduğunu kamuoyuna ilan etmişti.