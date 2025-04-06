Çorum FK Başkanı Yalçın, Çorum FK Teknik Direktörü Şanlı ilk olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı tarihi taş binadaki makamında ziyaret etti. Vali Ali Çalgan’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Aşgın tarafından Tuncay Şanlı’ya Saat Kulesi maketi hediye edildi.

Vali Çalgan ve Belediye Başkanı Aşgın daha sonra misafirlerine Saat Kulesi, Ulu Camii, Ayakkabıcılar Arastası, Kent Meydanı, Velipaşa Hanı’nı gezdirerek bilgi verdi. Ayrıca gezide esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinildi.

Şehrin tarihî mekanlarına gerçekleştirilen bu ziyaretlerde Çorum’un tarihi ve kültürel dokusu tanıtıldı.

Editör: Haber Merkezi