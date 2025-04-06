Çorum FK Başkanı Yalçın, Çorum FK Teknik Direktörü Şanlı ilk olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı tarihi taş binadaki makamında ziyaret etti. Vali Ali Çalgan’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Aşgın tarafından Tuncay Şanlı’ya Saat Kulesi maketi hediye edildi.  
Vali Çalgan ve Belediye Başkanı Aşgın daha sonra misafirlerine Saat Kulesi, Ulu Camii, Ayakkabıcılar Arastası, Kent Meydanı, Velipaşa Hanı’nı gezdirerek bilgi verdi. Ayrıca gezide esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinildi. 
Şehrin tarihî mekanlarına gerçekleştirilen bu ziyaretlerde Çorum’un tarihi ve kültürel dokusu tanıtıldı.

Bcd18384 2C73 4C1C A6Cb 7F67B7213B5A8C9Fc31A F3Ec 4C3A 8307 Fa0Dc20720736C50E031 9247 4218 A024 D1Ba68Df27D6

Editör: Haber Merkezi