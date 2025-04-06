Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Milletvekili Tahtasız zulmün yakında biteceğini söyledi.

Tahtasız yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “AKP iktidarında bir güne daha özgürlüklerimiz kısıtlanmış, fiyatlar katlanmış bir şekilde uyandık! Bugünden itibaren geçerli olacak yeni elektrik tarifeleriyle birlikte, konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10, tarımsal faaliyetlere ise yüzde 12,4 oranında zam yapıldı. Gencinden yaşlısına, belediye başkanından sanatçısına kadar her muhalif gördüğünü gözaltına aldıran ve tutuklatan zam ve zulüm iktidarı asli görevi olan ekonomiyi düzeltmek şöyle dursun yaptığı yeni zamlarla vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Eyy AKP, senin insanlarımıza yaptığın bu zulüm bitecek”

Editör: HABER MERKEZİ