Prof. Dr. Öztürk, Anadolu Ajansının tarafsız ve güvenilir haberciliğiyle ülkenin medarıiftiharı olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansının dünyanın saygın haber ajansları arasında yer aldığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti: “Anadolu Ajansı, bizler için sadece bir haber kaynağı değil, Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi, ulusal ve uluslararası kamuoyunda doğru bilgiye ulaşma noktasında önemli bir iletişim gücü olmuştur. Aynı zamanda Türkiye’nin iletişim diplomasisi bağlamında hakkaniyetli tutumunu dünyaya yansıtan önemli bir kuruluş haline gelmiştir. Bu vesileyle bir asrı aşkın süredir doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla dünyada bir marka olduğunu ispatlayan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü tekrar tebrik ediyor, tüm mensuplarına başarılar diliyorum”

Editör: AA AJANS