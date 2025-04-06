Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine söz verdiği evin temeli törenle atıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çorum Valiliği aracılığıyla köydeki eski evlerinin yerine inşa edilecek evin temel atma töreni için Bayat İlçesi Çukuröz Köyü’nde tören yapıldı.

Tören için köye giden protokol üyeleri Şehit Er Uslu’nun kabrini ziyaret ederek dua okudu. Daha sonra için Şehit Mustafa Uslu başta olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için köy camiinde Mevlid-i Şerif okundu. Mevlide şehit ailesi ve köy sakinleri ile birlikte Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç başta olmak üzere protokol üyeleri geniş şekilde katıldı.

Camide tüm şehitler için okunan duanın ardından konuşan Vali Ali Çalgan, “İnsani vazifemizi yapmak için buradayız. Bizleri yalnız bırakmadığınız, şehidimizin yakınlarını yalnız bırakmadığınız, bu hassasiyeti gösterdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. İyi günde ve kötü günde hep beraber olacağız. Millet olmak, büyük devlet olmak, köklü devlet olmak tam da böyle bir şey. Şehidimiz Mustafa Uslu ve tüm şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ