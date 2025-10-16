Çorumlu futbolcu Tuncay Kılıç, yeni sezonda Çorum 1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Sungurlu Belediyespor’a transfer oldu.

Çorumspor altyapısında başlayan futbolculuk kariyerinde, Çorumspor’da profesyonel olan ve 2012-2013 Sezonunda Göztepe’ye transfer olarak dikkatleri üzerine çeken, altyapı yaş kategorilerinde de milli formayı giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Tuncay Kılıç, alt liglerde birçok takımda oynadıktan sonra geçen sezon Konya’nın Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) temsilcisi Ereğlispor’a transfer olarak amatöre dönmüştü. Deneyimli futbolcu, yeni sezon için Çorum’a dönerek Sungurlu Belediyespor’a imza attı.

Profesyonel liglerde 182 maçta 12 golü bulunan Tuncay Kılıç, BAL’da ise 22 karşılaşmaya çıktı.