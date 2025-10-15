Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Arenaspor sahasında Bayburt Gençlik Merkezi’ni konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un sultanları ilk seti 10 sayı farkla kazandı. İkinci sette de etkili oyununu devam ettiren Arenaspor bu seti de 25-16 kazandı. Üçüncü sette rakibin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Çorum temsilcisi bu seti de 5 sayı farkla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 6 yapan Çorum’un sultanları üçüncü sıraya yükselirken, konuk Bayburt ise henüz puanla tanışamadı.

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Burak Karaca, Ömer Karabıdak.

ÇORUM ARENASPOR: Beril, Doğan, Ecrin Naz, Zeynep Evin, Elif Asel, Irmak Deniz, Beyza, İkra, İlayda, Alya, Damla, Fatma Nur.

BAYBURT GENÇLİK MERKEZİSPOR : Beyza, Dilek, Döndü Nur, Hacer, Nehir, Ceylan, Elif, Gamze, Sevran, Dilara, Betül, Kardelen, Navin, Canan.

SETLER: 25-15, 25-16, 25-20