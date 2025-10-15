Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 3.hafta maçında Osmancık Belediyespor sahasında Sınav Koleji Samsunspor’u konuk etti. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya köyü başlayan Osmancık’ın sultanları seti 25-15 kaybetti. İkinci sette seyircisinin desteğini alarak üst üste sayılar bulan Çorum temsilcisi bu seti 25-15 kazanarak skora dengeyi getirdi. Üçüncü sette rakibi ile başa baş bir mücadele ortaya koyan Osmancık Belediyespor seti 28-26 kaybederek 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette zaman zaman yaşanan gerginlik ve devamında bozulan morallerin ardından Çorum’un sultanları seti 25-17 maçı da 3-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi 3 puanda kalırken, konuk Sınav Koleji Samsunspor ise 3’de 3 yaparak puanını 9’a yükseltti.

SALON: Osmancık İlce.

HAKEMLER: Hasan Olgun, Ayşegül İnce

OSMANCIK BELEDİYESPOR : Sudem, Feride Ela, Yaren, Yasemin, Nilüfer, Naz, Müfide, Sevgi, Beyzanur, İrem, Zeren, Zeynep, Elfin, Güneş

SINAV KOLEJİ SAMSUNSPOR : Yüksel Azra, Elvan, Ceren, E. Nehir, Esin, Sudenaz, Yağmur, Arel, Nisanur, Sahra, Nehir, Doğa, Zehra, F, Ceren.

SETLER: 15-25, 25-15, 26-28, 17-25.