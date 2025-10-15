Çorum’da yaptığı faaliyetlerin yanı sıra Çorum dışında elde ettiği derecelerde adından söz ettirmeyi başaran Hakan Çıtak’a beklenen görev geldi. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu, 23-26 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Isla Cristina şehrinde yapılacak olan Dünya Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası’nda Çorumlu antrenör Hakan Çıtak’ı görevlendirdi.

Çorum’un adını bocce branşında elde ettiği dereceler ile duyurmayı başaran Çıtak, Ekim ayı içerisinde İspanya’da yapılacak şampiyonada milli takım antrenörü olarak görev alacağı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Çıtak, “Bu görev evlatlarımıza değer katma gayretimizin yansımasıdır. Aynı zamanda şahsım adına da çok bir onur ve değer kazandım. Şampiyonada nihai hedefimiz bayrağımızı dalgalandıracak gururu yaşamak ve yaşattırmaktır” dedi.

CEYLAN DA MİLLİ TAKIMDA

Çıtak’ın yanı sıra Çorumlu sporcu Ömer Ceylan da milli takıma çağrıldı. Ömer Ceylan ile birlikte farklı illerden Seda Nur Öksüz, Yusuf Utku Gözenbaş ve Ayşenur Nazlı Korkmaz da milli takım forması ile şampiyonada ter dökecek.

Ömer Ceylan ve antrenörü Hakan Çıtak birlikte görülüyor...