Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 5.hafta maçında Arca Çorum FK sahasında Kırıkkale FK’yı konuk etti. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın henüz 6.dakikasında Muhammet’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Kırmızı-Siyahlılar 27.dakikada Metehan ile skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda skoru korumak adına rakibini orta sahada karşılayan ve hücum anlamında fazla üretken olmayan Arca Çorum FK istediğini alarak maçı 2-0 kazanmasını bildi.

İlk 3 puanını alan Kırmızı-Siyahlılar puanını 4’e yükseltirken, konuk Kırıkkale FK ise henüz puanla tanışamadı.

SAHA : Devane.

HAKEMLER: Serhat Doğan, Uğur Koçak, Emre Çelikcan.

ARCA ÇORUM FK U 19 : Alihan, Deriz Doruk, Mustafa Arda, Emin, Batuhan, Metehan Arda, Polat, Efe Furkan, Muhammet Ömür, Taha İbrahim, Vedat.

YEDEKLER: Mehmet Emin, Timurhan, Ozan, Abdullah Enes, Ahmet, Süleyman Anıl, Burak, Ömer Faruk, Hakan, Uğur Barış.

KIRIKKALE FK U 19 : Muhammed, Muhammed Bilal, Mustafa Efe, Seyit Efe, Ahmet Umut, Efe, Murat Ünal, Abdullah Berk, Enes Efe, Veli Emir, İbrahim,

YEDEKLER: Abdullah, Cihan, Mert Ali, Mustafa, Mert Efe, Haydar, Nuri.

GOLLER: Dk.6 (penaltıdan) Muhammet Ömür, Dk.27 Metehan Arda.