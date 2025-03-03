Sigara fiyatlarına bir kez daha zam geliyor. 2024 yılının başında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı nedeniyle zamlanan sigara fiyatları, mart ayında yeniden değişecek. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın verdiği bilgilere göre, tüm sigara markalarına ortalama 5 TL'lik bir zam yapılacak.

SİGARA ZAMMI YOLDA

Ocak ayında yapılan ÖTV düzenlemesi ile sigara fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştı. Mart ayında uygulanacak yeni zam dalgası ile birlikte sigara fiyatlarında bir kez daha artış yaşanacak. Bu kapsamda, en düşük sigara fiyatının 86 TL'ye yükseleceği belirtiliyor.

SİGARA ZAMMININ SEBEBİ NE?

Sigara fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden biri, ÖTV oranlarındaki yüksekliğin devam etmesi. Devlet, tüketimi azaltmak ve kamu sağlığını korumak adına tütün mamullerine uygulanan vergileri düzenli olarak güncellemektedir.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, her zam döneminde kaçak sigara ve alkole olan yönelimin arttığına dikkat çekiyor. "ÖTV'yi makul bir seviyeye çekin, insanlar hayatını kaybediyor. Son 2 ayda sahte içkiden ölen insan sayısı 113'ü buldu" ifadelerini kullanan Dündar, fahiş vergi oranlarının kayıt dışı tüketimi arttırdığını belirtti.

SİGARA ZAMMI NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRECEK?

Sektör kaynakları, sigara fiyatlarına yapılacak zammın tüm markalar için geçerli olacağını ve 17 Mart 2024 itibariyle yeni fiyatların uygulanmaya başlanacağını belirtiyor.

