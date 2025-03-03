Bir kadın, katıldığı iş görüşmesinde yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak büyük yankı uyandırdı. " Türkiye'nin geldiği duruma bakın" notuyla yaptığı paylaşımda, kendisine teklif edilen maaşın asgari ücretin bile altında olduğunu belirtti.

"BEN BOŞANA MI OKUDUM?"

Kadının paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Görüşmeden çıktım. Kadının bana teklif ettiği maaş 15 bin TL. Asgari ücret 22 bin TL. Ben boşuna mı okudum? O kadar sinir bozucu ki… Bir de diyor ki 'Okuduysan ne olmuş? Okudun diye yüksek maaş mı alacaksın?' gibi bir şey söyledi."

Bu paylaşım, kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti ve iş piyasasındaki düşük maaşlar ile diplomalı işsizliği yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada "Eğitimli insanların emeği bu kadar ucuz olmamalı", "Asgari ücretin altında maaş teklif etmek nasıl mümkün olabilir?" gibi yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar da "Ne yazık ki artık diploma, yüksek maaş garantisi değil" diyerek mevcut ekonomik duruma vurgu yaptı.