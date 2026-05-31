Edinilen bilgilere göre kaza, gece saat 01.40 sıralarında Denizli-Aydın Otoyolu’nun Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini gerçekleştiren Mustafa Fevzi Merdun idaresindeki Pamukkale Turizm’e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. 125 metre bariyerleri altına alarak ilerleyen otobüsün ön kısmı parçalanırken, araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sararken, araç içerisinde bulunan 38 yolcu ve 3 mürettebat adeta can pazarı yaşadı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemede, kaza ve yangın nedeniyle biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

DEHŞETİN BOYUTU GÜN

AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gece yaşanan facianın boyutu ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte olay yeri inceleme çalışmalarında gözler önüne serildi. Alevlerin otobüsün tavanını, yan panellerini ve iç aksamını tamamen eriterek yok ettiği, yolcu koltuklarından geriye sadece çıplak demir iskeletlerin kaldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin otobüsün ön kaportasına saplandığı, aracın motor kısmının ve yürüyen aksamının da tamamen yanarak kömür karasına döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüsün demir yığınına dönen enkazı vinç yardımıyla otoyoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle yaklaşık 5 saat Denizli istikametine ulaşıma kapatılan otoyol ise yanan otobüsünün kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

İSİMLER BELLİ OLDU

Denizli'deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç’ın babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi. Acı kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen’in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa oldukları belirlendi.

Jandarma ekipleri kazada başka ölen veya yaralanan olma ihtimaline karşı otoyolun kenarındaki otluk ve makilik alanda arama yaptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı