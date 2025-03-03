Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı İbik Köyü’nde ikamet eden Ali G.(51) ile İsa A.(62), birlikte alkol aldıkları esnada bir nedenle tartışmaya başladı.

Bulundukları ikametten ayrılan İsa A. evinin önüne geldiğinde Ali G. tarafında tüfekle vurularak yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı İsa A., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK