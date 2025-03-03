Dün öğle saatlerinde Kırkdilim mevkiinde Galip Kılıçcı(61) idaresindeki 06 DTP 187 plakalı otomobil kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile eşi Ayşe Kılıçcı (48) ve kızı Kübra Kılıçcı (30), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Galip Kılıçcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kılıçcı’nın eşi ve kızının ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK