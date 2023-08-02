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Geçen sezon, Çorum Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) arasında imzalanan protokol gereği, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na üye futbol kulüpleri Halk Eğitim Müdürlüğü üzerinden antrenör çalıştırıyor ve ücretleri Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ödeniyordu. Protokolün tüm branşları kapsaması hususunda dün yeni bir protokol imzalandı.

Çorum Valiliği’nde düzenlenen törende, Vali Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı kapsamı genişletilen yeni protokolü imzaladılar.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi'nin himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’muz arasında, şehrimizdeki federasyonumuza üye futbol ve diğer tüm branşlardaki kulüplerimizin Halk Eğitim üzerinden antrenör çalıştırmasına olanak sağlayan protokolümüzün kapsamını genişleterek, amatör spor adına Sayın Valimizin öncülüğünde devrim niteliğinde bir işe imza attık.

Geçen sene imzaladığımız protokol sadece futbol kulüplerinin içinde barındırıyordu. Şehrimizde lisanslı futbolcu sayısındaki yüzde 48 oranındaki artış ve yeni amatör spor kulüplerinin kurulmasının da vesile olması sonucunda, protokolün bütün branşlara yayılması hususunda Sayın Valimizin himayesinde yeni protokolümüzü imzaladık. Protokolün imzalasın imzalanmasında emeği geçen başta Sayın valimiz Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Kodek ve Merkez Halk Eğitim Müdürümüz Sadık Efe beyefendiye amatör spor camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.