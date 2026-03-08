Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Bel Sen Çorum Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların hak mücadelesine destek veriyor.

Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet ve sendika yöneticisi Kenan Şahin, sendikanın kadın üyelerine karanfil hediye ederek Kadınlar Gününü kutladı.

Şube Başkanı Nevzat Veldet, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın son bulduğu; her bireyin haklardan eşit olarak yararlandığı bir dünya temenni ettiklerini belirtti.

Nevzat Veldet, kadınların temel hak ve özgürlükler mücadelesinin tarihinin, bir insan hakları mücadelesi tarihi olduğuna dikkati çekti.

Veldet ve Şahin, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.