Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgesel tarımsal üretimi geliştirmek ve çiftçilere yeni üretim alternatifleri sunmak amacıyla Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum’un mevcut ürün deseni, üreticiler için geliştirilebilecek alternatif tarım ürünleri ve iklim değişikliğine uyum kapsamında iklim uyumlu çeltik çeşitleri üzerine yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca, ilde kurulacak demonstrasyon alanlarında kullanılacak tohum temini konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadın çiftçilerin üretimdeki rolünün güçlendirilmesine de dikkat çeken toplantıda, teknik eğitimler, farkındalık çalışmaları ve üretime katılımlarını artıracak projeler değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülecek araştırma, demonstrasyon ve eğitim faaliyetleri planlandı.

Ziyaret kapsamında, Lovelet Alışveriş Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Süzen koordinasyonunda, köy okullarındaki çocuklar için gerçekleştirilecek bayram hediyeleri kampanyası hakkında da görüşmeler yapıldı. İl Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayarak çocuklara hediyelerin temini ve organizasyon sürecinde rol alacak.

Çorum tarımının gelişimi, üreticilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi için kurumlar arası iş birliklerinin sürdürüleceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi