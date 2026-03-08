İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi aileler için hazırladıkları Ramazan kolilerini ulaştırdı.

Öğrencilerin özveriyle hazırladığı yardım paketleri, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı aracılığıyla sahiplerine teslim edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrenciler, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu sahada deneyimleme fırsatı buldu.

Okul yönetimi, etkinliğin yalnızca bir yardım faaliyeti değil; aynı zamanda öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci ve mahalle kültürünün güçlendirilmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Ramazan’ın paylaşma ve birlik ruhunu yansıtan organizasyonda emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi