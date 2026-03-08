Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Çorum İl Teşkilatı tarafından düzenlenecek “Adalet Sofraları” temalı iftar programına katılmak üzere Çorum’a gelecek.Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, iftar programının bugün (9 Mart 2026 Pazartesi günü) Samsun yolu üzerindeki Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirileceğini açıkladı. Programda birlik, adalet ve toplumsal dayanışma mesajlarının öne çıkması bekleniyor.

Şuayb Sarı, “Adalet Sofraları” temalı iftar programına tüm siyasi parti temsilcilerinin davet edileceğini belirterek, Ramazan ayının manevi ikliminde ortak bir sofrada buluşmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi