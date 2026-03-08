Çorum’da çeltik alım süreci planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çorum Başmüdürlüğü ziyaret edildi.

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Arzu Özkader, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çorum Başmüdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette üreticilerin ürün teslim süreçleri, alım kriterleri, kalite kontrol aşamaları ve depolama faaliyetleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı. Çiftçilerin emeklerinin karşılığını zamanında ve güvenli şekilde alabilmesi amacıyla yürütülen uygulamalar değerlendirildi.

TMO Çorum Başmüdürlüğü’nde çeltik alımlarının belirlenen standartlar çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü, ürünlerin analiz süreçlerinin hızlı şekilde tamamlandığı bildirildi. Alım sürecinin, üreticiyi koruyan ve piyasada istikrarı destekleyen bir anlayışla yürütüldüğü ifade edildi.

