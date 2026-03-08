Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şubesi işbirliğinde geniş katılımla düzenlenen İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda yarı final heyecanı yaşandı.

İl genelinden 71 okulun katıldığı yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlendi. Öğrenciler, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklâl Marşı’nı en güzel şekilde okuyabilmek için sahneye çıkarak büyük bir heyecan yaşadı. Program boyunca öğrencilerin duygu yüklü performansları izleyenlere anlamlı anlar yaşatırken, aileler, öğretmenler ve öğrenciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.Yarışmanın eleme aşamalarında 3 ayrı komisyonda toplam 15 görevli yer aldı. Gerçekleştirilen eleme programına Şube Müdürleri Müslim Kılıç, Arslan Arslan ve Soner Buğdaylı katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Eleme sürecinin ardından finale kalmaya hak kazanan öğrenciler, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek final programında yeniden sahne alacak.

Final programında öğrenciler, İstiklâl Marşı’nı en güzel şekilde okuyarak dereceye girebilmek için yarışacak ve Çorum’da millî ve manevi duyguların yoğun şekilde hissedildiği anlamlı bir gece yaşanacak.

Muhabir: Haber Merkezi