MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve merhamet duygularını güçlendiren müstesna bir dönem olduğunu belirterek, bu süreçte birlik ve beraberliği pekiştiren çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade etti.

Çıplak, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı yalnızca sosyal bir faaliyet değil, aynı zamanda vicdani ve milli bir sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı.

Yardım organizasyonunda emeği geçen teşkilat mensuplarına ve destek veren hayırseverlere teşekkür eden Çıplak, yapılan hayırların kabul olması temennisinde bulundu

Muhabir: Haber Merkezi