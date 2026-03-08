Çorum’da koruyucu aile bilincine dikkat çeken anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Ulukavak Mahallesi’nde ikamet eden Büyükkaragöz çiftine misafir oldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, sıcak diyaloglar ve gönüllere dokunan mesajlarla dikkat çekti.

Ziyarette konuşan Vali Çalgan, koruyucu aileliğin sevgi, merhamet ve yüksek sorumluluk bilinci gerektiren ulvi bir görev olduğunu vurguladı. Toplumun en kıymetli hazinesi olan çocuklara şefkat dolu bir yuva sunan tüm koruyucu ailelere teşekkür eden Vali Çalgan, Büyükkaragöz çiftini duyarlılıkları ve fedakârlıkları dolayısıyla tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve eşinin de hazır bulunduğu ziyarette, koruyucu aile uygulamalarının çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesindeki kritik rolü ele alınırken, devletin bu alandaki destek ve rehberlik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

