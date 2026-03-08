Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, AHL Park AVM’de bilgilendirme standı ve resim sergisi düzenlendi.

Etkinlik, AFAD ile MEB AKUB iş birliğinde gerçekleştirildi. Kurulan stantta vatandaşlara deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verilirken, öğrenciler tarafından hazırlanan eserler de sergilendi. Deprem bilincini güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, etkinlik alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerin duyarlılığını yansıtan resimleri inceleyen Çağlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer, bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmanın eğitimle mümkün olduğuna dikkat çekerek, deprem farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Muhabir: SELDA FINDIK