İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi hafız öğrencileri ile birlikte Yıldırım Beyazıt Camii’nde teravih namazı kıldırdı.

Çiftlik Mezarlığı civarında bulunan camide düzenlenen etkinlikte, hafız öğrenciler müezzinlik yapıp namaz kıldırarak takdirleri kazandılar.

İl Müftüsü Yıldırım, namaz öncesinde “Müslümanın Müslüman üzerinde bulunan hakları” konulu vaazıyla cemaate nasihatta bulundu.

Namaz sonrası cemaatle musafaha yapan İl Müftüsü Yıldırım, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ