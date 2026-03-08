Fikret Yıldız ilk olarak Kaymakam Bilge Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Türkiye’nin kültürel mirasının tanıtımı ve yürütülen projeler üzerine yapılan görüşmede Kaymakam Yıldırım’a ziyaret anısına hediye takdim etti.

TUTAP heyeti daha sonra Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel’i de ziyaret etti. Görüşmede, Boğazkale’nin tarihi ve kültürel mirası ile turizm potansiyeli üzerine kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle ilçenin sahip olduğu arkeolojik ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda, Boğazkale’nin ulusal ve uluslararası tanıtım stratejileri, dijital platformlarda görünürlüğünün artırılması ve turizm hareketliliğinin güçlendirilmesine yönelik projeler üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, nazik ziyaretlerinden dolayı TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, ilçenin tanıtımına katkı sunacak her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti

Muhabir: Haber Merkezi