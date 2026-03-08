Çorum İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda İl Müftüsü Şahin Yıldırım, üniversite öğrencileriyle birlikte Enderun usulü teravih namazı kıldırdı.

Program, Garantievler Camii’nde gerçekleştirildi. Kerebi Gazi KYK’da görev yapan manevi danışmanların organizesinde düzenlenen etkinlikte, Osmanlı’dan günümüze uzanan Enderun geleneği yaşatıldı. Farklı makamlarda okunan ilahiler ve cumhur müezzinliği uygulamasıyla cemaat, Ramazan ayının manevi iklimini derinden hissetti.

“İyilik: Güzel ahlaktır” vurgusu

Namaz öncesinde cemaate hitap eden İl Müftüsü Şahin Yıldırım, “İyilik: Güzel Ahlaktır” konulu vaazında İslam ahlakının temel esaslarına dikkat çekti. İyiliğin bireysel ve toplumsal hayattaki önemine değinen Yıldırım, gençlere güzel ahlakın hayatın merkezinde yer alması gerektiğini ifade etti.

Muhabir: RIFAT KARA