Hitit Üniversitesi’nde Ramazan ayının manevi atmosferi öğrencilerle birlikte yaşandı. Üniversite yönetimi ve öğrencilerin bir araya geldiği iftar programında aynı sofrada buluşmanın heyecanı paylaşıldı.Meslek Yüksekokulları Kampüsü Yemekhanesi’nde Düzenlenen programda öğrencilerle birlikte iftar yapan üniversite yetkilileri, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrenciler hem iftar sevincini paylaştı hem de sohbet etme fırsatı buldu.

İftar programında öğrencilerle yakından ilgilenen yetkililer, üniversite ortamında bu tür buluşmaların öğrenciler arasındaki dayanışmayı artırdığına dikkat çekti. Ramazan ayının manevi ikliminin üniversite kampüsünde de hissedildiği programın, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi