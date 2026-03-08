Türkiye Halk Bankası Çorum Bölge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen iftar programında protokol üyeleri ve davetliler Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya geldi.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşın ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı katıldı.

Vali Ali Çalgan, iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının paylaşmayı, dayanışmayı, sabrı ve merhameti hatırlatan özel bir zaman dilimi olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik duygularının bu ayda daha güçlü hissedildiğini vurguladı. Çalgan, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Çorum Bölge Koordinatörlüğü’ne organizasyon için teşekkür etti.

Konuşmasında Halkbank’ın ülke ekonomisindeki rolüne de değinen Çalgan, bankanın kuruluşundan bu yana Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını söyledi. Özellikle KOBİ’ler, esnaf, sanayici ve çiftçilere verilen desteklerin üretim ve istihdama önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Çorum’un sanayi altyapısı, istihdam ve ihracat rakamlarıyla bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Çalgan, sanayicilerin girişimcilik ruhunun Halkbank’ın sunduğu finansal imkanlarla daha da güçlendiğini söyledi ve bu iş birliklerinin gelecekte daha da gelişeceğine inandığını kaydetti.

