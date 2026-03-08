AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki önemine dikkat çekti.

Milletvekili Kaya, mesajında, “Hayatımızın her anında varlıklarıyla onur duyduğumuz, her alanda fedakârlık gösteren ve başarılarıyla ilham kaynağı olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Kadınların toplumun temel taşı, eğitimin ve sevginin kaynağı olduğunu vurgulayan Kaya, tarih boyunca cesaretleri ve azimleriyle birçok başarıya imza attıklarını ifade ederek, “Bugün, kadınların toplumda hak ettiği yere ulaşması için hâlâ mücadele verdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Ancak her geçen gün daha fazla kadın, sesini duyurmakta ve toplumsal değişimlere katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Kaya, kadın girişimciliğine de dikkat çekerek, “Ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynayan kadın girişimcilerimiz, yeni iş alanları yaratarak hem kendi hayatlarını hem de ülkemizi kalkındırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kadınların yönetimde daha fazla yer almasının önemine değinen Kaya, “Kadınların bakış açısı, karar alma süreçlerine yeni bir soluk getirecek ve daha adil, eşitlikçi bir toplumun inşasına katkıda bulunacaktır. Eğitimden ekonomiye, sanattan siyasete kadar her alanda kadınların varlığını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi