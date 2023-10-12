3 Eylül 2023 tarihinde Ankara dönüşü Elmadağ’da geçirdiği trafik kazasının ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tülay Arslan, Yoğun Bakım’da yaklaşık 38 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam saat 22.00 sularında kaybetti.
68 yaşındaki merhume Tülay Arslan’ın cenazesi 12 Ekim /bugün) saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından Ulumezarlık’ta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.