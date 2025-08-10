Çorum’un tanınan ve sevilen simalarından, Kısmet Çay Ocağı’nın sahibi Yaşar Dinç yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden Dinç’in ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Yaşar Dinç’in cenazesi, 11 Ağustos Pazartesi günü Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek. Kentte uzun yıllar esnaflık yapan Dinç, güler yüzü ve samimiyetiyle tanınan bir isim olarak hafızalarda yer edindi. Sevenleri, onu “Çorum’un Yaşar abisi” olarak anmaya devam edecek.