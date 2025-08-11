Çorum’un eski Gençlik ve Spor İl Müdürlerinden, emekli eğitimci Yusuf Çilingir, sonraki yıllarda aynı koltuğa oturan, şimdi de Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü olan hemşehrimiz Haşim Eğer’i Tokat’ta ziyaret etti.

Haşim Eğer, sosyal medya paylaşımında, “Çorum’da İl Müdürüm, futbol hakemliğinde büyüğümüz, aynı zamanda aile dostumuz” diye ifade ettiği Yusuf Çilingir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Vefa, dostluğu dünya nimetlerine değişmemektir” notunu düştü.